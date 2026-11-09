Invito all'acquisto per Philogen

(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Ottima performance per l' azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap , che ha chiuso in rialzo del 2,67%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Philogen è da comprare ai prezzi attuali pari a 21,15 Euro con stop loss individuato a quota 19,78 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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