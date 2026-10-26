Philogen, nuovo aggiornamento sul buyback

(Teleborsa) - Philogen ha comunicato che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2026, nel periodo dal 19 al 23 ottobre 2026 ha acquistato sul mercato Euronext Milan 5.962 azioni proprie, pari allo 0,0147% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 21,3553 euro, per un controvalore complessivo di 127.320,56 euro.



Dall'avvio del programma le azioni rilevate sono 33.796 (0,0832% del capitale), per 747.504,54 euro. Al 23 ottobre 2026 l'azienda italo-svizzera attiva nel settore delle biotecnologie detiene 396.595 azioni ordinarie, pari allo 0,9766% del capitale.









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