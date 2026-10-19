Philogen, acquistate azioni proprie per quasi 155 mila euro

(Teleborsa) - Philogen ha comunicato che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2026, nel periodo dal 12 al 16 ottobre 2026 ha acquistato sul mercato Euronext Milan 7.183 azioni proprie, pari allo 0,0177% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 21,5247 euro, per un controvalore complessivo di 154.611,72 euro.



Dall'avvio del programma le azioni rilevate sono 27.834 (0,0685% del capitale), per 620.183,98 euro. Al 16 ottobre 2026 la società detiene 390.633 azioni ordinarie, pari allo 0,9619% del capitale.







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