Anthropic, IPO: gli investitori fanno marcia indietro, ora valutano la quotazione fino a 1,2 trilioni di dollari

(Teleborsa) - I piani per l'offerta pubblica iniziale
(IPO) di Anthropic
si sono scontrati con una pesante ondata di vendite post-elettorali, spingendo i potenziali investitori a riconsiderare la valutazione attesa dell'azienda.
In vista dell'avvio, la prossima settimana
, delle attività formali di marketing per l'IPO della società guidata da Dario Amodei, i potenziali acquirenti stanno discutendo una forchetta di valutazione compresa tra 1,2 e 1,3 trilioni di dollari
. Lo rivela una persona informata raggiunta da Bloomberg che ha richiesto l'anonimato, trattandosi di informazioni non ancora pubbliche.
Alcuni investitori, nel valutare le proprie offerte, avevano precedentemente indicato agli istituti bancari coinvolti nell'IPO una stima di valore equo compresa tra 1,4 e 1,5 trilioni di dollari, come riportato da Bloomberg News. Tale stima è stata ulteriormente rivista al ribasso in seguito al crollo del 6,4% dell'indice Nasdaq 100 registrato giovedì, che ha bruciato 2,3 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato, un record per una singola giornata.
I dubbi sulla valutazione dell'azienda creatrice del chatbot Claude in vista dell'IPO si sono intensificati dopo che la vittoria dei Democratici
al Congresso ha sollevato la prospettiva di un maggiore controllo sui ritmi e sull'impatto dell'espansione dei data center.