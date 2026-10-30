Anthropic, per Blackstone potrebbe saltare valutazione investment grade con lo sbarco a Wall Street

(Teleborsa) - Per Blackstone , Anthropic potrebbe non ottenere una valutazione investment grade subito dopo l'IPO, cosa che renderebbe più complicato per lo sviluppatore di Claude finanziare i suoi enormi investimenti.



Lo ha scritto il Financial Times, secondo cui il broker pensa che un rating dalla doppia B in su sia ora più probabile alla luce del riscontro ricevuto dalle agenzie di rating.



Blackstone ha detto agli investitori che nella più recente operazione di finanziamento da 63 miliardi di dollari la start-up dovrebbe ricevere un rating elevato di "junk".





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