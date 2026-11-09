Londra: positiva la giornata per Diploma

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,00%.



Lo scenario su base settimanale di Diploma rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Diploma evidenzia un declino dei corsi verso area 70,32 sterline con prima area di resistenza vista a 71,87. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 69,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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