Milano 13:46
48.543 -1,11%
Nasdaq 19-ott
29.529 0,00%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 13:46
10.706 -0,55%
Francoforte 13:46
25.131 -0,75%

Londra: movimento negativo per Diploma

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Diploma
Rosso per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali, che sta segnando un calo del 3,46%.
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