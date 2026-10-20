Londra: in calo Diploma
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali, che mostra un decremento del 2,95%.
L'andamento di Diploma nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Diploma, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 77,17 sterline. Primo supporto visto a 74,92. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 74,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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