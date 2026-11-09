Madrid: nuovo spunto rialzista per Caixabank

(Teleborsa) - Scambia in profit la banca spagnola , che lievita del 2,64%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Caixabank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo dell' istituto di credito spagnolo ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 12,17 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 12,46, mentre il primo supporto è stimato a 11,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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