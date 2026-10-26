Madrid: andamento sostenuto per Caixabank

(Teleborsa) - Bene la banca spagnola , con un rialzo del 2,32%.



Lo scenario su base settimanale di Caixabank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico dell' istituto di credito spagnolo mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 11,31 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 11,54. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 11,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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