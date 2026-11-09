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New York: accelera Applied Materials
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, che mostra una salita bruciante dell'11,37% sui valori precedenti.
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+11,37%
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