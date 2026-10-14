Wall Street cauta con focus su inflazione e trimestrali

In attesa dei conti di altre grandi banche

(Teleborsa) - Seduta all'insegna della cautela a Wall Street in attesa dei dati sull'inflazione americana e del Beige Book, entrambi in uscita nelle prossime ore e che dovrebbero fornire nuovi spunti utili a determinare le prossime mosse della Federal Reserve.



Nel frattempo, il presidente della Fed di New York, John Williams, ha affermato di non ritenere necessario un ulteriore inasprimento della politica monetaria nel 2027, pur riconoscendo che potrebbe essere opportuno un ulteriore aumento dei tassi quest'anno.



Parallelamente, resta l'attenzione sul proseguimento della stagione delle trimestrali delle grandi banche americane con i conti di Bank of America , Morgan Stanley e Black Rock .



Il Dow Jones archivia la seduta con un leggero calo dello 0,35%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l' S&P-500 , fermandosi a 7.805 punti.



Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,31%); consolida i livelli della vigilia l' S&P 100 (-0,03%).



Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+1,74%), telecomunicazioni (+0,88%) e utilities (+0,57%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti sanitario (-1,33%) e finanziario (-0,41%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Salesforce (+1,75%), Visa (+1,74%), IBM (+1,67%) e Chevron (+1,27%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Johnson & Johnson , che ha terminato le contrattazioni a -5,70%.



Scivola Caterpillar , con un netto svantaggio del 3,33%.



In rosso Merck , che evidenzia un deciso ribasso del 2,39%.



Spicca la prestazione negativa di Boeing , che scende dell'1,59%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Meta Platforms (+2,62%), Texas Instruments (+2,17%), Analog Devices (+2,08%) e Advanced Micro Devices (+1,89%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Applied Materials , che ha chiuso a -6,69%.



Scende Vertex Pharmaceuticals , con un ribasso del 4,30%.



Crolla SpaceX , con una flessione del 4,21%.



Vendite a piene mani su Cadence Design Systems , che soffre un decremento del 4,08%.





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