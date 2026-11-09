New York: Astera Labs, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Effervescente la società che fornisce soluzioni di connettività basate su semiconduttori per infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Astera Labs, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Astera Labs, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 199 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 212,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 190,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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