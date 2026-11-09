New York: spinge in avanti Ferguson

(Teleborsa) - Protagonista il distributore di forniture idrauliche e HVAC , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 12,84%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ferguson evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di distribuzione di materiali per l'edilizia rispetto all'indice.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ferguson , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 270,1 USD. Primo supporto visto a 251,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 240.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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