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Francoforte: spinge in avanti Siltronic

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: spinge in avanti Siltronic
Brilla il produttore di wafer di silicio, che passa di mano con un aumento del 5,18%.
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