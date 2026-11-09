Perde Nvidia sul mercato di New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato il chipmaker , che soffre con un calo del 4,64%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Nvidia rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario della società di chip si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 172,6 USD. Prima resistenza a 181,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 167,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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