Milano 9-nov
51.400 +2,69%
Nasdaq 9-nov
27.908 +3,40%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 9-nov
10.783 +1,02%
Francoforte 9-nov
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Petrolio a 87,35 dollari alle 15:40

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Petrolio a 87,35 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 87,35 dollari per barile alle 15:40.
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