Piazza Affari: calo per WIIT

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , con una flessione del 2,17%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di WIIT rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di WIIT mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 22,32 Euro con area di resistenza individuata a quota 22,87. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 22,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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