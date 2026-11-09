Milano 15:26
51.245 +2,38%
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Dow Jones 6-nov
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Londra 15:26
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Francoforte 15:26
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Piazza Affari: andamento negativo per WIIT

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per WIIT
Ribasso composto e controllato per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che presenta una flessione del 2,17% sui valori precedenti.
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