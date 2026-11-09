Milano
15:30
51.267
+2,43%
Nasdaq
6-nov
26.990
+1,35%
Dow Jones
15:30
51.896
+1,19%
Londra
15:30
10.753
+0,74%
Francoforte
15:30
26.158
+1,31%
Lunedì 9 Novembre 2026, ore 15.46
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: risultato positivo per Banco Desio
Piazza Affari: risultato positivo per Banco Desio
Migliori e peggiori
,
In breve
09 novembre 2026 - 09.35
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Avanza la
banca con sede a Desio
, che guadagna bene, con una variazione del 2,12%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: positive result for Banco Desio
Piazza Affari: Heavy Buying on Banco Desio
Piazza Affari: pioggia di acquisti su Banco Desio
Piazza Affari: strong performance for Banco Desio
Titoli e Indici
Banco di Desio e della Brianza
+1,37%
Altre notizie
Piazza Affari: brilliant performance for Banco Desio
Piazza Affari: brillante l'andamento di Banco Desio
Piazza Affari: brillante l'andamento di Banco Desio
Banco Desio, acquisizione di CR Orvieto sarebbe coerente con obiettivi strategici
MCC tratta in esclusiva con Credem per cedere BdM e con Banco Desio per CRO
Piazza Affari: risultato positivo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Guide
MiCA, revisione UE 2026: cosa potrebbe cambiare per crypto, stablecoin, DeFi ed exchange
La revisione europea di MiCA potrebbe ampliare e chiarire le regole applicate al mercato delle cripto-attività, soprattutto nei settori che si sono sviluppati rapidamente dopo l’approvazione del...
leggi tutto