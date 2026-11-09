Milano 15:30
51.230 +2,35%
Nasdaq 15:31
27.228 +0,88%
Dow Jones 15:31
51.829 +1,06%
Londra 15:30
10.742 +0,63%
Francoforte 15:31
26.150 +1,27%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su TXT E-solutions

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su TXT E-solutions
Composto ribasso per il fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software, in flessione del 2,16% sui valori precedenti.
Condividi
```