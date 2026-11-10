Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 9/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Ottima performance per il Dow Jones 30, che ha terminato in rialzo attestandosi a 52.389,8.
Lo status tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 53.402. Rischio di eventuale correzione fino al target 51.331,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 55.472,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)