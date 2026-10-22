Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 21/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones 30, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,69%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dow Jones 30 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 53.152,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 52.262,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 54.042,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)