Milano 13:10
52.172 +1,50%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 13:10
10.835 +0,48%
Francoforte 13:10
26.606 +1,29%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Prepotente rialzo per l'indice nipponico, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,77% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Nikkei 225, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 57.724,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 62.906,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 55.221,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```