Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Prepotente rialzo per l'indice nipponico, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,77% sui valori precedenti.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Nikkei 225, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 57.724,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 62.906,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 55.221,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)