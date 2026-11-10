Autostrade, progetto Valdastico Nord sacrificato dal MIT

Si profila uno scontro "politico" per la decisione di stralciare i 7 miliardi previsti per l'opera strategica per la regione e per la Commissione europea

(Teleborsa) - Tramonta l'ipotesi di completamento della A31 - Valdastico Nord, una infrastruttura chiave per il collegamento della rete veneta al Trentino e per offrire uno sbocco per le merci verso il Nord Europa, tanto da essere ritenuta da Bruxelles un corridoio strategico. L'opera, attualmente ferma a Piovene Rocchette (Vicenza), avrebbe richiesto investimenti per un totale di 7 miliardi di euro, da aggiungere a quelli per la quarta corsa della A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova, portando l'investimento complessivo a 14 miliardi.



In vista dello scadere della concessione in capo ad A4 Holding - scrive Milano Finanza - il MIT avrebbe optato per evitare la gara pubblica e passare all'affidamento diretto in-house a CAV (Concessioni Autostradali Venete), partecipata al 50% dalla Regione Veneto e al 50% da Autostrade dello Stato (controllata dal MEF). E per raggiungere questo obiettivo, avrebbe accelerato sulla formalizzazione del nuovo piano di investimenti (Pef) della A4, "sacrificando" la realizzazione della Valdastico Nord. Il motivo? Il costo proibitivo dell'opera per una società pubblica.



La Struttura Tecnica di Missione (Stm) - spiega il quotidiano finanziario - avrebbe "deciso unilateralmente che una delle opere più richieste dal Trentino Alto Adige, auspicata dai governatori Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher, oltre che dalla Commissione Ue, non sarà più realizzata poiché troppo onerosa per le casse di una gestione pubblica dell'autostrada. Una problematica che non esisterebbe con l'affidamento a operatori privati".



La questione avrà senz'altro "ricadute politiche", sia nei confronti del Trentino che della Commissione Ue, che certamente chiederà conto delle scelte del MIT. E pensare che solo un anno fa il Mit aveva "firmato un verbale con la Provincia di Trento e la Regione Veneto in cui prendeva atto di una variante del tracciato della Valdastico proposta dalla Provincia, confermando che una volta definitive le analisi tecniche, sarebbe partito l'iter autorizzativo per l'opera". Ma così non sarà.



Condividi

```