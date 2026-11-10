Blackstone acquisirà il 15,57% dell'indiana IIFL Finance

Operazione da 532 milioni di dollari

(Teleborsa) - Blackstone acquisirà il 15,57% nella società finanziaria indiana di IIFL Finance per circa 50 miliardi di rupie (532 milioni di dollari), rafforzando la sua presenza nel settore finanziario del Paese.



Il maggior gestore di asset alternativi al mondo effettuerà l'investimento tramite la società di Singapore Ingot SG, che sottoscriverà circa 83,1 milioni di azioni privilegiate convertibili al prezzo di 602 rupie ciascuna, secondo quanto riportato in un documento depositato in borsa. Ogni azione privilegiata verrà convertita in un'azione ordinaria IIFL Finance.



L'operazione rientra in un aumento di capitale di 64,14 miliardi di rupie (682,87 milioni di dollari) da parte di IIFL, comprensivo anche di un investimento di 12,64 miliardi di rupie da parte degli attuali azionisti Nirmal Jain e R. Venkataraman e ulteriori 1,5 miliardi di rupie da Anchorage Capital.



"Questo investimento rafforza il nostro bilancio e ci offre il margine di manovra necessario per espandere le nostre attività, investire ulteriormente nella tecnologia e consolidare le nostre partnership di co-finanziamento con le banche", ha dichiarato Nirmal Jain, fondatore e amministratore delegato di IIFL Finance.



L'investimento porterà il coefficiente di adeguatezza patrimoniale di IIFL Finance da circa il 17% al 30%, ha dichiarato la società.

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