Milano 9-nov
51.400 0,00%
Nasdaq 9-nov
27.908 +3,40%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 9-nov
10.783 0,00%
Francoforte 9-nov
26.267 0,00%

Borsa: Rally per Tokyo (+2,94%)

Il Nikkei 225 apre a 60.503,39 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Tokyo (+2,94%)
Ottima performance per il principale indice azionario giapponese, che passa di mano con un forte guadagno del 2,94%, a quota 60.503,39 in apertura.
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