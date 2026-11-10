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Borsa: Rally per Tokyo (+2,94%)
Il Nikkei 225 apre a 60.503,39 punti
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10 novembre 2026 - 01.31
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Ottima performance per il principale indice azionario giapponese, che passa di mano con un forte guadagno del 2,94%, a quota 60.503,39 in apertura.
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