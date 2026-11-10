Milano 17:35
51.755 +0,69%
Nasdaq 18:21
27.574 -1,20%
Dow Jones 18:21
52.128 -0,50%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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BTP: rendimento 4,38% alle 18:00

In breve, Finanza
BTP: rendimento 4,38% alle 18:00
Il rendimento dei BTP a 10 anni è pari 4,38% alle 18:00.
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