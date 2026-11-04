Milano 17:35
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Dow Jones 19:39
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Londra 17:35
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BTP: rendimento 4,32% alle 18:00

In breve, Finanza
BTP: rendimento 4,32% alle 18:00
Il rendimento dei BTP a 10 anni è pari 4,32% alle 18:00.
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