Milano 17:35
51.947 +0,37%
Nasdaq 18:37
28.558 +2,95%
Dow Jones 18:37
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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BTP: rendimento 4,35% alle 18:00

In breve, Finanza
BTP: rendimento 4,35% alle 18:00
Il rendimento dei BTP a 10 anni è pari 4,35% alle 18:00.
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