"Buy" per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Grande giornata per la banca spagnola , tra i componenti dell' Ibex 35 , che mette a segno un rialzo del 2,67%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 3,691 Euro, con stop loss calcolato a quota 3,312 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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