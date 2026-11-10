COP 31 si apre in un clima distratto nonostante emergenza El Nino

Il vertice dei Leader globali si svolge ad Antalya (Turchia) dal 9 al 20 novembre

(Teleborsa) - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP31) ha preso il via ieri ad Antalya, in Turchia, riunendo quasi 200 Paesi e chiamando all'appello circa 90mila persone, per un vertice sul clima che aspira ad un obiettivo diverso dal solito: meno grandi dichiarazioni e più decisioni concrete.



El Nino complica la situazione

Con l'arrivo di El Nino che minaccia di aggravare gli eventi meteorologici estremi, infatti, i negoziatori dovranno ad affrontare una serie di questioni complesse, relative ai finanziamenti per il clima, alle energie pulite e alla protezione delle comunità che già subiscono le conseguenze dei cambiamenti climatici.



Leader mondiali distratti sul clima

L'incontro dei Leader, che si svolgerà dal 9 al 20 novembre, arriva in un momento critico per la strategia climatica, caratterizzato, da un lato, dall'aumento generalizzato delle temperature globali, della siccità, degli incendi e dall'innalzamento del livello del mare, dall'altro, da una generalizzata rivalutazione del percorso di transizione energetica e sostenibile, acuita dalle difficoltà di carattere economico. Tuttavia, in un periodo di profonde divisioni geopolitiche - ha sottolineato l'ONU - la COP31 rappresenta un'opportunità per dimostrare come la cooperazione internazionale possa fornire una risposta credibile alla crisi climatica.



Australia chiede risultati "concreti" da subito In questo contesto, l'Australia, che co-presiede il vertice assieme alla Turchia, sta premendo per un accordo rapido: ai Paesi partecipanti il Ministro per l'Energia ed il Clima australiano Chris Bowen ha chiesto di iniziare a delineare un accordo politico fin dai primi negoziati, senza attendere gli ultimi giorni. L'obiettivo è quello di concordare misure concrete per accelerare l'azione per il clima, sebbene permangano divergenze sull'ambizione che il risultato dovrebbe raggiungere.



"Sappiamo che ci saranno divergenze di opinione: sul valore della decisione, sui suoi elementi, su quanto lontano spingerci. Ma il nostro compito è quello di lavorare per colmare queste divergenze e giungere ad una decisione più ambiziosa e orientata ai risultati", ha sottolineato Bowen.



Turchia propone innalzamento elettrificazione al 35%

Dal canto suo, la Turchia ha proposto di innalzare il livello di elettrificazione dell'economia globale dal 20 al 35% entro il 2035. "Le nostre decisioni devono concretizzarsi nelle infrastrutture cittadine, nei terreni agricoli e lungo le linee di produzione delle fabbriche. Le famiglie devono percepirne l'impatto attraverso bollette energetiche più basse", ha spiegato il ministro dell'Ambiente turco Murat Kurum.



Il punto critico dei negoziati restano i finanziamenti, laddove i Paesi in via di sviluppo premono per un accesso più rapido ai finanziamenti per il clima. I negoziatori dovranno inoltre far progredire gli accordi sulla riduzione delle emissioni e su una transizione equa.

Non c'è più tempo

Frattanto, un rapporto dell'ONU pubblicato ad ottobre ha confermato che l'aumento delle temperature di 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale proseguirà nei prossimi anni. La temperatura media globale della superficie terrestre nel periodo gennaio-settembre 2026 è stata di circa 1,47 °C superiore alla media preindustriale e si prevede che aumenterà ulteriormente fino alla fine dell'anno a causa del riscaldamento globale provocato da El Niño, che si sta intensificando da agosto. Si prevede che a dicembre raggiungerà il valore più alto mai registrato.







(Foto: © malp/123RF)

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