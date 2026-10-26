ConocoPhillips pianifica nuovi tagli al personale in Canada

(Teleborsa) - ConocoPhillips annuncierà martedì dei tagli al personale nel settore petrolifero canadese. Si tratta del secondo anno consecutivo in cui l'azienda procede con una riduzione della forza lavoro.



Il portavoce della compagnia petrolifera statunitense Dennis Nuss ha dichiarato che la società ha informato il personale in merito alla prevista riduzione dell'organico in Canada. I tagli riguarderanno sia i dipendenti diretti che i collaboratori esterni.



Già alla fine dello scorso anno, ConocoPhillips aveva effettuato dei licenziamenti in Canada, in seguito all'annuncio di voler ridurre la propria forza lavoro globale – che contava circa 13.000 unità – di una percentuale compresa tra il 20% e il 25%.



(Foto: freedomtumz | 123RF)

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