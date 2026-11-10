ExxonMobil, memorandum of understanding con il governo venezuelano

(Teleborsa) - ExxonMobil ha firmato un memorandum of understanding con il governo venezuelano e la società statale Petróleos de Venezuela SA per "potenziali opportunità nel settore dell'esplorazione e produzione di idrocarburi".



"Questo memorandum rappresenta un primo passo significativo, ma qualsiasi investimento futuro richiederà politiche stabili, regolamenti chiari, solide tutele per gli investimenti e rendimenti competitivi".



Sebbene l'accordo aumenti la probabilità che ExxonMobil rientri in Venezuela, l'AD Darren Woods rimane cauto, dato che la società ha subito la nazionalizzazione dei propri beni nel Paese per ben due volte negli ultimi 50 anni. "Si stanno facendo progressi in questi ambiti, lavorando sui regimi fiscali, sui regimi legali, sulla tutela degli investitori, su una serie di questioni in corso, ma c'è ancora molta strada da fare", ha dichiarato Woods durante una conference call con gli analisti il ??mese scorso.

Condividi

```