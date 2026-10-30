Exxon Mobil, utili per 15,4 miliardi di dollari nel terzo trimestre

(Teleborsa) - ExxonMobil guadagna circa il 2% nel pre-market di Wall Street dopo aver registrato un utile per il terzo trimestre 2026 pari a 15,4 miliardi di dollari, ovvero 3,72 dollari per azione, dopo i 14,5 miliardi (3,48 dollari per azione) del secondo trimestre 2026.



L'utile rettificato si è attestato a 17,5 miliardi di dollari, pari a 4,23 dollari per azione, superiore di 10 centesimi rispetto alla stima media degli analisti, a fronte dei precedenti 14,7 miliardi (3,52 dollari per azione).



Il flusso di cassa derivante dalle attività operative ammonta a 25,7 miliardi di dollari e il free cash flow a 19,1 miliardi di dollari. La società ha distribuito agli azionisti 9,4 miliardi di dollari, di cui 4,3 miliardi in dividendi e 5,1 miliardi di dollari in riacquisto di azioni proprie.



"Nel terzo trimestre, abbiamo continuato a rispondere con successo alla sfida di soddisfare il fabbisogno energetico globale, facendo leva su una scala, un'integrazione e capacità tecniche senza pari", ha dichiarato Darren Woods, presidente e amministratore delegato di ExxonMobil. "Stiamo aumentando la produzione e migliorando al contempo l'efficienza, risultato di anni di investimenti costanti e mirati e di un'eccellente esecuzione. Sulla costa del Golfo del Messico, investimenti come l'ampliamento della nostra raffineria di Beaumont hanno contribuito a un aumento della nostra produzione di distillati di circa il 40% dal 2019".



"Trimestre dopo trimestre, le prove di un business più solido si accumulano. Stiamo migliorando sia la qualità del nostro portafoglio sia la capacità di ottimizzarlo. Investimenti strategici, tecnologia e 16,9 miliardi di dollari di risparmi sui costi strutturali dal 2019 stanno ampliando la nostra capacità di generare utili. Si tratta di miglioramenti duraturi, non semplicemente il risultato di prezzi e margini favorevoli. I mercati cambieranno, ma siamo ben posizionati per continuare a fornire l'energia e i prodotti di cui il mondo ha bisogno, generando al contempo valore a lungo termine per i nostri azionisti."







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