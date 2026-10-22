Saipem, MoU con l'egiziana Modern Drilling Company per nuove opportunità nel drilling offshore

(Teleborsa) - Saipem e Modern Drilling Company (MDC), tra i principali contractor del drilling in Egitto e nella regione Middle East and North Africa (MENA), hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per esplorare nuove opportunità di collaborazione nella perforazione offshore, a partire dal mercato egiziano e con possibili sviluppi in altri Paesi di comune interesse.



L'intesa apre la strada a una cooperazione strategica non esclusiva per intercettare e sviluppare nuove iniziative commerciali nei servizi di perforazione offshore. Le due società individueranno la formula più efficace per ciascuna opportunità, valutando anche joint venture, consorzi o accordi dedicati a singoli progetti.



A guidare lo sviluppo della collaborazione sarà un comitato di coordinamento incaricato di monitorare il mercato, selezionare i progetti di interesse reciproco e definire le prossime tappe del Memorandum. Il perimetro dell'accordo potrà estendersi alla condivisione di competenze ed esperienze, al supporto nell'esecuzione dei progetti, all'asset management e alla formazione.

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