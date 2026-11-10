Francoforte: andamento rialzista per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di acciaio, con una variazione percentuale del 3,00%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ThyssenKrupp evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca specializzata nell'acciaio rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di ThyssenKrupp si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 12,81 Euro. Supporto stimato a 12,51. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 13,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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