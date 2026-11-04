Francoforte: scambi al rialzo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di acciaio , che avanza bene del 3,20%.



La tendenza ad una settimana di ThyssenKrupp è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 13,07 Euro. Supporto stimato a 12,55. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 13,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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