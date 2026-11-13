Milano 10:28
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Nasdaq 12-nov
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Dow Jones 12-nov
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Londra 10:28
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Francoforte 10:28
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Francoforte: movimento negativo per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per ThyssenKrupp
Retrocede il produttore di acciaio, con un ribasso del 2,81%.
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