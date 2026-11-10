Francoforte: scambi al rialzo per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore tedesco di camion e autobus , che avanza bene del 2,11%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Daimler Truck Holding più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Daimler Truck Holding sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 43 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 42,44. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 43,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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