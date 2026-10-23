Francoforte: giornata depressa per Schaeffler

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore automobilistico e industriale , che sta segnando un calo dell'1,80%.



L'andamento di Schaeffler nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico della società di tecnologie per la mobilità mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 5,407 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,527. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,363.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```