Francoforte: nuovo spunto rialzista per Schaeffler

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore automobilistico e industriale , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,60%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Schaeffler , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico della società di tecnologie per la mobilità suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,447 Euro con tetto rappresentato dall'area 5,577. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,363.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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