Iran, Trump: "Per ora niente nuovi raid"

Confermato il blocco navale a Hormuz. Teheran fissa le condizioni di pace

(Teleborsa) - Donald Trump ha detto di voler rinunciare per ora a nuovi attacchi contro l'Iran, dopo gli appelli dei Paesi della regione, compreso il premier del Qatar nei colloqui alla Casa Bianca, e di voler mantenere il blocco navale nello Stretto di Hormuz. "Gli Stati Uniti sono completamente pronti, con le migliori attrezzature mai prodotte, e non pensiamo che ci sarà alcun motivo per usarle", ha dichiarato, aggiungendo di agire "su richiesta dei Paesi vicini": ha citato Qatar, Arabia Saudita, Emirati, Bahrein e Kuwait, che preferiscono nuovi attacchi non partano.



Le dichiarazioni sono arrivate dopo aver incontrato lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, premier e ministro degli Esteri qatarioti e intermediario con Teheran, che ha definito i colloqui con Trump e con il vicepresidente JD Vance "positivi".



Le condizioni di Teheran



Il capo del Consiglio di sicurezza iraniano Mohsen Rezaei ha chiesto agli Usa di "smettere di fabbricare notizie false su colloqui immaginari": "È tempo di arrendersi alle sette condizioni che l'Iran ha ripetutamente posto". Il piano prevede la fine del blocco Usa dei porti, la revoca di alcune sanzioni e lo stop ai bombardamenti in cambio della fine del blocco iraniano di Hormuz, con colloqui sul nucleare e sulle altre sanzioni in seguito. Il segretario di Stato Marco Rubio lo ha definito "scandaloso, ridicolo e davvero irrealistico".



Per il funzionario emiratino Anwar Gargash bisogna prepararsi a "un lungo periodo di incertezza in cui né una soluzione decisiva né un ordine regionale stabile sono scontati". Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto di aver comunicato a Trump che Ankara non vuole una nuova escalation.

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