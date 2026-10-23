Londra: brillante l'andamento di Shell

(Teleborsa) - Seduta positiva per il distributore di petrolio e gas naturale , che avanza bene dell'1,93%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Shell più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Shell , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 39,81 sterline. Primo supporto visto a 39,29. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 38,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```