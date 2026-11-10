Londra: risultato positivo per Barclays

(Teleborsa) - Avanza la holding bancaria inglese , che guadagna bene, con una variazione del 2,22%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Barclays rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo di Barclays rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 4,409 sterline, mentre i supporti sono stimati a 4,368. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 4,451.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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