Madrid: andamento rialzista per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Scambia in profit l' istituto finanziario con sede in Spagna , che lievita del 2,24%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unicaja Banco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Unicaja Banco rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Unicaja Banco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,483 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,433. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,533.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```