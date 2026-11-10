Madrid: andamento rialzista per Unicaja Banco
(Teleborsa) - Scambia in profit l'istituto finanziario con sede in Spagna, che lievita del 2,24%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unicaja Banco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Unicaja Banco rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Unicaja Banco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,483 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,433. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,533.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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