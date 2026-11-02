Madrid: scambi al rialzo per Caixabank

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca spagnola , in guadagno del 2,54% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Caixabank rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico dell' istituto di credito spagnolo segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 11,42 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 11,54. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 11,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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