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Madrid: scambi al rialzo per Caixabank

Migliori e peggiori
Madrid: scambi al rialzo per Caixabank
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca spagnola, in guadagno del 2,54% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Caixabank rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico dell'istituto di credito spagnolo segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 11,42 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 11,54. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 11,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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