Manovra, INPS: "introduce intervento organico per protezione sociale"

L'audizione dell'INPS alle Commissioni bilancio di Camera e Senato ripercorre tutte le misure di welfare previste dalla Legge di Bilancio 2027

(Teleborsa) - "Nel complesso, la Manovra 2027 disegna un intervento organico per il sistema di protezione sociale, che accompagna le persone lungo l'intero arco della loro vita", E' quanto sottolineato da Valeria Vittimberga, Direttore generale dell'INPS nel corso dell'audizione dinanzie alle commissioni riunite di Camera e Senato sulla Manovra.



La manovra - ha ricordato - "investe sulle nuove generazioni, sostiene la natalità ed il lavoro femminile ed accelera le tempistiche dell'erogazione del Trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici". Vittimberga ha poi sottolineato che "diverse misure passano da un intervento temporaneo a uno strutturale, offrendo a famiglie, lavoratori e imprese un quadro più stabile su cui programmare le proprie scelte future".



La direttrice dell'INPS ha poi fatto cenno ad una serie di misure introdotte dalla Manovra: il Bonus nuovi nati, che l'Istituto "accoglie con favore" poiché è ispirato a rafforzare la cultura del risparmio e della previdenza, anche per effetto della detraibilità, che l'INPS valuta considera una "scelta di equità"; le misure a favore dell'occupazione per i giovani, per i quali "l'impegno del Governo risulta particolarmente significativo", quali gli sgravi per le assunzioni, la tassazione agevolata degli aumenti retributivi ed i fringe benefit; il bonus per le madri lavoratrici, che diventa strutturale e la cui estensione riequilibra la posizione delle varie categorie di lavoratrici, e il complesso di misure a favore della della genitorialità e delle famiglie.



Entrando nel merito del Fondo nuovi nati, per il quale l'Inps stima l'apertura di 356mila nuove posizioni l'anno, Vittimberga ha rilevato che occorrerebbe "valutare la possibilità di permettere l'accesso al Fondo anche alle famiglie con figli minorenni nati prima del 2027, anche senza il contributo statale di 100 euro all'anno". Tale intervento - ha spiegato - "eviterebbe la disparità tra fratelli nati prima e dopo il 2027". Rispondendo ad una domanda sui possibili rendimenti delle somme conferite, la Dg ha spiegato che l'INPS non è al momento in grado di "definire" una stima , ma "si stima che siano rendimenti di mercato in linea con l'andamento del mercato".



Vittimberga ha poi sottolineato l'importante ruolo che lo Stato ha affidato all'INPS, che interpreta il suo "compito di pilastro del wellfare pubblico", proponendosi come un strumento che "accompagna le persone in tutte le fasi della loro vita". La Dg ha ricordato che, sin dalla pandemia, il ruolo dell'Istituto è radicalmente cambiato, muovendosi "in profondità" e trasformandosi da strumento erogatore ad "abilitatore di sistema del welfare pubblico".



La Dg ha poi fatto cenno all'importanza delle infrastrutture digitali ed al trasferimento della società 3I a Sogei, spiegando che questa scelta "valorizza competenze pubbliche, collocandole in un polo nazionale, ed assicura alla società un assetto stabile nel tempo, garantendo all'INPS la continuità del supporto tecnico".









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