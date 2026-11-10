Microsoft, rumours: pressioni su Trump per bloccare il divieto di importazione di tecnologia cinese per data center

(Teleborsa) - Microsoft sta esercitando pressioni sull'amministrazione Trump affinché blocchi i piani volti a vietare l'importazione dalla Cina di un componente chiave utilizzato nei data center dedicati all'intelligenza artificiale. Lo riferiscono tre persone a conoscenza della situazione raggiunte da Reuters.



Ad agosto, Reuters aveva reso noto che l'amministrazione Trump intende vietare l'importazione negli Stati Uniti di nuovi modelli di ricetrasmettitori ottici cinesi; tali dispositivi consentono ai dati di viaggiare lungo i cavi in ??fibra ottica, all'interno dei data center, alla velocità della luce. Il timore è che Pechino possa utilizzarli per sottrarre dati, installare malware o interrompere i servizi nei data center statunitensi.



Secondo Cleanview, società di analisi di mercato che monitora lo sviluppo dei data center, Microsoft ne ha attualmente 35 in costruzione negli Stati Uniti, con altri 134 in fase di pianificazione. L'azienda fa parte di un gruppo di imprese e associazioni di categoria che stanno spiegando all'amministrazione Trump come un simile divieto rischi di compromettere irreparabilmente il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina nella corsa all'intelligenza artificiale, rallentando ulteriormente la realizzazione dei data center.



Secondo due delle fonti, a settembre Microsoft è stata tra le poche aziende a incontrare i funzionari dell'Office of Science and Technology Policy della Casa Bianca e del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, per segnalare le criticità nella catena di approvvigionamento che un tale divieto comporterebbe.



Secondo Counterpoint Research, la Cina detiene due terzi del mercato globale dei ricetrasmettitori ottici. Aziende cinesi come Eoptolink e Zhongji Innoligh — quest'ultima inserita dal Pentagono nell'elenco delle società cinesi sostenute dall'esercito — dominano l'offerta globale, annoverando tra i propri clienti i principali operatori "hyperscaler" statunitensi.

Le aziende statunitensi Coherent e Lumentum , ha aggiunto Reuters, producono tecnologie concorrenti, ma non dispongono di una scala sufficiente a sostituire i fornitori cinesi, come evidenziato in un rapporto della Foundation for American Innovation.







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