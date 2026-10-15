EQT acquisirà la società USA di gestione immobiliare Stockbridge per 375 milioni di dollari

(Teleborsa) - EQT, colosso svedese del private equity, ha firmato un accordo per l'acquisizione di Stockbridge, un gestore di investimenti immobiliari statunitense con circa 16,5 miliardi di dollari di attivi in ??gestione che generano commissioni. Fondata nel 2003 e con sede a San Francisco, Stockbridge conta circa 185 professionisti distribuiti in sei uffici negli Stati Uniti e circa 180 clienti istituzionali.



L'operazione unisce le consolidate attività di investimento di Stockbridge negli Stati Uniti, i suoi team di investimento esperti e le sue competenze settoriali, con la leadership di EQT Real Estate nel settore industriale, la sua portata globale, il modello di investimento orientato alla gestione operativa e le avanzate capacità in ambito dati e intelligenza artificiale.



Il corrispettivo base è pari a 375 milioni di dollari, su base "cash-free/debt-free", finanziato interamente tramite liquidità disponibile nel bilancio di EQT. Il senior management di Stockbridge si è impegnato a reinvestire metà del corrispettivo in contanti in azioni ordinarie di EQT, che verranno acquistate sul mercato dopo il perfezionamento dell'operazione. È previsto un ulteriore corrispettivo, fino a un massimo di 175 milioni di dollari, erogabile nel periodo 2027-2030; anche in questo caso, una parte dovrà essere reinvestita in azioni EQT, soggette a vincoli di detenzione (lock-up) analoghi a quelli previsti per il corrispettivo base.



Si prevede che Stockbridge contribuirà con circa 35-45 milioni di dollari all'EBITDA derivante da commissioni nel 2027, con un margine compreso tra il 30% e il 35% circa.



(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)

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